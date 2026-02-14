İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:30
    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Çinin Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələri və regionun digər dövlətləri ilə münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Çinin aparıcı qeyri-hökumət analitik mərkəzi olan "Çin və Qloballaşma Mərkəzi"nin təsisçisi və prezidenti Van Hueyao bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Çin Azərbaycan Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ван Хуэйяо: Отношения Китая с Азербайджаном всегда имели большое значение

    Son xəbərlər

    18:49

    Hikmət Hacıyev Serbiya-Azərbaycan tərəfdaşlığının perspektivindən danışıb

    Xarici siyasət
    18:49

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı"

    Futbol
    18:44

    İlham Əliyev: Azərbaycanın Kiyevdə səfirliyinin Rusiya tərəfdən atəşə tutulmasını qeyri-dost addım kimi qəbul edirik

    Xarici siyasət
    18:43

    Marta Kos: Avropa Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə konkret layihələr siyahısını formalaşdırır

    Xarici siyasət
    18:42

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya dövlətlərini yaddan çıxara bilmərik

    Xarici siyasət
    18:37

    İlham Əliyev: TRIPP ABŞ administrasiyası üçün vacib olmasaydı, Donald Tramp ona adını verməzdi

    Xarici siyasət
    18:36

    Kos: TRIPP layihəsi region üçün əsl irəliləyiş ola bilər

    Xarici siyasət
    18:32

    Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir

    Xarici siyasət
    18:30

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti