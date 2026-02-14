Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib
Xarici siyasət
- 14 fevral, 2026
- 18:30
Çinin Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələri və regionun digər dövlətləri ilə münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Çinin aparıcı qeyri-hökumət analitik mərkəzi olan "Çin və Qloballaşma Mərkəzi"nin təsisçisi və prezidenti Van Hueyao bildirib.
Məlumat yenilənir...
