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    ​Ваан Мартиросян обратился к ООН и МКК с просьбой защитить его родственников от произвола армянских властей

    Я прошу, чтобы ООН и МККК обеспечили хотя бы первичную безопасность моим родственникам до тех пор пока они не выедут за рубеж

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я обращаюсь к бакинским представительствам ООН и Международного Красного Креста с просьбой помочь мне". 

    Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане армянский оппозиционер, руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

    "У меня осталась в Армении мать, а у моей жены – брат и мать", - сказал В.Мартиросян.

    Он попросил бакинские представительства этих организаций  обратится  в ереванские с просьбой обеспечить их безопасность. 

    "Я это делаю, зная, как будет действовать власть Саргсяна, и что мою мать могут спрятать в подвалах службы безопасности Армении. Я прошу, чтобы ООН и МКК обеспечили хотя бы первичную безопасность моим родственникам, до тех пор пока они не выедут за рубеж", - подчеркнул В.Мартиросян.

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