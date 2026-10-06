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    В Женеве открылась фотовыставка о последствиях минной войны Армении

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 12:42
    В Женеве открылась фотовыставка о последствиях минной войны Армении

    В Женеве открылась фотовыставка, посвященная историям азербайджанцев, пострадавших от взрывов мин, и тяжелым последствиям минной войны Армении.

    Как сообщает Report, экспозицию организовал Фотоклуб Gilavar на площади перед Дворцом Наций, где находится европейское отделение ООН, у монумента "Сломанный стул".

    Этот символический памятник олицетворяет крик людей, страдающих от всех форм вооруженного насилия.

    В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие жизненные истории азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении, и тяжелые последствия минных взрывов.

    Зарубежные посетители также ознакомились со снимками, запечатлевшими вандализм и разрушения, совершенные Арменией на азербайджанских землях за 30 лет оккупации, а также возрождение этих территорий и новую жизнь, созданную здесь азербайджанским государством.

    Руководитель фотоклуба Gilavar Рашад Мехтиев заявил, что фотографии призывают международную общественность объединить усилия для провозглашения "Мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН.

    По его словам, 60 млн человек в мире по-прежнему живут под угрозой мин, а Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от них. Мехтиев подчеркнул, что минная война должна расцениваться как преступление против человечности.

    Международная кампания за провозглашение "Мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН продолжится и в других европейских странах.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Женева Минное загрязнение
    Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb
    Exhibition on Armenia's mine warfare against Azerbaijan opens in Geneva
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