В Женеве открылась фотовыставка о последствиях минной войны Армении

В Женеве открылась фотовыставка, посвященная историям азербайджанцев, пострадавших от взрывов мин, и тяжелым последствиям минной войны Армении.

Как сообщает Report, экспозицию организовал Фотоклуб Gilavar на площади перед Дворцом Наций, где находится европейское отделение ООН, у монумента "Сломанный стул".

Этот символический памятник олицетворяет крик людей, страдающих от всех форм вооруженного насилия.

В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие жизненные истории азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении, и тяжелые последствия минных взрывов.

Зарубежные посетители также ознакомились со снимками, запечатлевшими вандализм и разрушения, совершенные Арменией на азербайджанских землях за 30 лет оккупации, а также возрождение этих территорий и новую жизнь, созданную здесь азербайджанским государством.

Руководитель фотоклуба Gilavar Рашад Мехтиев заявил, что фотографии призывают международную общественность объединить усилия для провозглашения "Мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН.

По его словам, 60 млн человек в мире по-прежнему живут под угрозой мин, а Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от них. Мехтиев подчеркнул, что минная война должна расцениваться как преступление против человечности.

Международная кампания за провозглашение "Мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН продолжится и в других европейских странах.