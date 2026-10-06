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    Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:35
    Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb

    Cenevrədə - BMT-nin Avropa ofisinin yerləşdiyi "Millətlər Sarayı" meydanında silahlı zorakılığın bütün formalarından əziyyət çəkən insanların fəryadını təcəssüm etdirən rəmzi "Sınıq stul" abidəsi qarşısında fotosərgi açıılıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Gilavar" Foto Klubu İctimai Birliyi tərəfindən açılan ekspozisiyada Ermənistanın mina müharibəsindən zərər çəkmiş azərbaycanlıların həyat hekayələrini, mina partlayışlarının ağır nəticələrini özündə əks etdirən sənədli fotoşəkillər yer alıb.

    Bundan başqa, xarici izləyicilər Ermənistanın 30 illik işğal dövründə Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizmin, dağıntıların təsvirləri və həmin ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin qurduğu yeni həyatın, dirçəlişin tabloları ilə tanış olublar.

    "Gilavar" Foto Klubunun rəhbəri Rəşad Mehdiyev bildirib ki, bu fotolar beynəlxalq ictimaiyyəti BMT-nin 18-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi kimi "minasız dünya" məqsədinin elan edilməsi üçün səfərbərliyə çağırır, dünyada 60 milyon insan hələ də mina təhlükəsi altındadır, Azərbaycan minadan ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Bu, bəşəri cinayət hesab olunmalıdır.

    Vurğulanıb ki, BMT-nin 18-ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi kimi "minasız dünya" məqsədinin elan edilməsi üçün başlanan beynəlxalq kampaniya digər Avropa ölkələrində də davam etdiriləcək.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Cenevrə
    В Женеве открылась фотовыставка о последствиях минной войны Армении
    Exhibition on Armenia's mine warfare against Azerbaijan opens in Geneva
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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