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    В Вене проходит заседание Постоянного Совета ОБСЕ с участием замминистра иностранных дел Азербайджана

    Будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Вене началось заседание Постоянного Совета ОБСЕ. Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании принимает участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, который выступит на нем с речью.

    Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены  вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

    Постоянный совет является основным постоянно действующим органом по выработке решений ОБСЕ, он собирается еженедельно в Вене для обсуждения текущего положения дел в зоне внимания ОБСЕ и для выработки соответствующих решений.

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