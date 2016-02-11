В Вене проходит заседание Постоянного Совета ОБСЕ с участием замминистра иностранных дел Азербайджана

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Вене началось заседание Постоянного Совета ОБСЕ. Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании принимает участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, который выступит на нем с речью.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Постоянный совет является основным постоянно действующим органом по выработке решений ОБСЕ, он собирается еженедельно в Вене для обсуждения текущего положения дел в зоне внимания ОБСЕ и для выработки соответствующих решений.