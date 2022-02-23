В Университете Мармара состоялась конференция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Университете Мармара Стамбула состоялась конференция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Университете Мармара Стамбула состоялась конференция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле и Университетом Мармара.

Сначала на конференции минутой молчания была почтена память шехидов, а затем продемонстрирован видеоролик, повествующий о Ходжалинском геноциде.

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева рассказала участникам о Ходжалинском геноциде, и о шагах, предпринятых страной для признания этого геноцида в мире: "Армяне, известные во всем мире сильной диаспорой, добились того, чтобы донести свою ложь до международного сообщества. Вслед за этим Азербайджан начал деятельность по доведению до мира истины. Такие кампании, как "Справедливость Ходжалы", инициированные азербайджанской стороной, стали давать результат, и, наконец, международные организации начали признавать Ходжалинский геноцид, подписывать связанные в этим документы".

Генконсул отметила, что в 1994 году парламент Азербайджана объявил Ходжалинскую резню геноцидом, и напомнила о важных шагах, предпринятых общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для того, чтобы геноцид признали в мире.

Н.Мустафаева отметила, что Ходжалинский геноцид - поворотный момент для Азербайджана: "До Ходжалинского геноцида азербайджанцы не верили, что армяне могут быть настолько жестокими. Армения продолжила политику преднамеренного нацеливания на мирных граждан Азербайджана. Во время Отечественной войны армяне также атаковали мирное население Азербайджана, в результате чего было убито много людей. Славная Победа в результате Отечественной войны совсем немного остудила сердце нашего народа, пострадавшего при Ходжалы и во время других погромов. Наше единственное желание – справедливое наказание для виновников Ходжалинского геноцида".

Затем выступили руководитель Института турецких исследований Университета Мармара профессор Окан Йешилот, профессор Университета Румели, полковник в отставке Али Денизли, эксперт по политологии Университета Айдын Мурат Жане, которые рассказали о Ходжалинском геноциде, 44-дневной Отечественной войне Азербайджана и Славной Победе, одержанной в результате этой войны.