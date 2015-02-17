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    В Университете АДА обсудили отношения Азербайджана и Туркменистана

    Состоялся круглый стол на тему 20-летия нейтралитета Туркменистана

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялся "круглый стол" на тему 20-летия нейтралитета Туркменистана и отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

    Как сообщает Report, вначале ректор АДА, посол Хафиз Пашев заявил, что нейтралитет является, по сути, историческим выбором туркменского народа.
    Выступивший затем ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана Эсен Айдогдыев заявил, что нейтралитет стал платформой Туркменистана для поддержания политической и экономической стабильности Туркменистана. "Для Туркменистана нейтралитет имеет всеобъемлющее значение", - отметил он.
    Касаясь отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, Э.Айдогдыев подчеркнул важность того, чтобы эти отношения ограничивались не только связями в политической и экономической сферах, но и в академической сфере.

    Затем выступил посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков. Он также добавил, что между двумя братскими странами имеются тесные отношения. 

    В свою очередь, заместитель ректора АДА Фариз Исмаилзаде, говоря об азербайджано-туркменских отношениях, сказал, что эти отношения имеют огромный потенциал: "На политическом уровне мы поддерживаем друг друга в международных организациях. В частности, Туркменистан поддержал кандидатуру Азербайджана в качестве непостоянного члена ООН. Однако в экономическом плане у нас имеется больше возможностей для развития бизнеса".
    На мероприятии участвовали аккредитованные в Баку послы зарубежных стран.
    В конце студентам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы.

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