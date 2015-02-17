В Университете АДА обсудили отношения Азербайджана и Туркменистана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялся "круглый стол" на тему 20-летия нейтралитета Туркменистана и отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, вначале ректор АДА, посол Хафиз Пашев заявил, что нейтралитет является, по сути, историческим выбором туркменского народа.

Выступивший затем ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана Эсен Айдогдыев заявил, что нейтралитет стал платформой Туркменистана для поддержания политической и экономической стабильности Туркменистана. "Для Туркменистана нейтралитет имеет всеобъемлющее значение", - отметил он.

Касаясь отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, Э.Айдогдыев подчеркнул важность того, чтобы эти отношения ограничивались не только связями в политической и экономической сферах, но и в академической сфере.

Затем выступил посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков. Он также добавил, что между двумя братскими странами имеются тесные отношения.