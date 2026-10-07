В Украине более 110 тыс. человек числятся пропавшими при особых обстоятельствах

Более 110 тыс. человек числятся в Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Как передает Report, об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины Артур Добросердов на международной конференции по пропавшим без вести в Баку.

"Сегодня, согласно данным реестра, более 110 тыс. человек числятся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. В это число входят как граждане Украины, так и иностранцы, которые находились на территории страны на законных основаниях", - сказал он.

Добросердов сообщил, что Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, действует с мая 2023 года. В нем аккумулируются сведения, которые могут использоваться для поиска и установления судьбы пропавших.

По его словам, в реестре также содержится информация более чем о 15 тыс. неопознанных тел и останков. Эти данные постоянно обновляются, в том числе по мере поступления тел с линии фронта и проведения репатриаций.

Он отметил, что в поиске и идентификации пропавших без вести участвуют различные государственные структуры Украины, а институт уполномоченного координирует их взаимодействие, обмен информацией и коммуникацию с родственниками пропавших.

Добросердов добавил, что одной из сложностей остается получение информации о судьбе гражданского населения на территориях, не контролируемых украинскими властями.