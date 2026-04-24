В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) осудила сожжение турецкого флага в Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генсека ТюркПА Рамиля Гасана, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что подобные действия подрывают принцип взаимного уважения и создают риск дальнейшего обострения напряженности в сложившейся в регионе обстановке.

"Проявление этнической ненависти несовместимо с ценностями мирного сосуществования и ответственного общественного поведения.

Основываясь на нормах и принципах международного права, мы еще раз подчеркиваем важность продвижения диалога, сдержанности и взаимного уважения как необходимых элементов для стабильности и конструктивной деятельности в регионе, а также развития мира, взаимного уважения и доверия в регионе", - говорится в документе.