    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 09:43
    В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив

    В городе Тяньцзинь (Китай) 1 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу.

    Азербайджан   Мальдивы   Президент Ильхам Алиев   Мохамед Муиззу   Тяньцзинь   встреча президент  
    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub
    Ilham Aliyev meets with President of Maldives in Tianjin

