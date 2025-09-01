В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 09:43
В городе Тяньцзинь (Китай) 1 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу.
В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив
