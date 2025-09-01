    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 09:37
    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizzu ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. 

    İlham Əliyev   Azərbaycan   Məhəmməd Muizzu   Maldiv adaları   Çin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Тяньцзине состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Мальдив
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Ilham Aliyev meets with President of Maldives in Tianjin

