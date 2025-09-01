Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 09:37
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizzu ilə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
