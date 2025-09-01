    Ильхам Алиев ШОС Китай

    В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 07:12
    1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Новость обновляется

    Ильхам Алиев   Реджеп Тайип Эрдоган   ШОС   Китай  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Tiencində Prezident İlham Əliyev türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb
    Английская версия Английская версия
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev held meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan in Tianjin

