В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 07:12
1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Новость обновляется
