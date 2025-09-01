В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали Происшествия

COMEX: Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум Финансы

Си Цзиньпин: Инвестиции Китая в экономику стран - членов ШОС превысили $34 млрд Другие страны

В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции Внешняя политика

Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира Другие страны

В Афганистане во время землетрясения погибло более 200 человек Другие страны

Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС Другие страны

NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам Другие страны