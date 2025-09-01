Tiencində Prezident İlham Əliyev türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 07:11
    Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

    Bu barədə "Report" Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Тяньцзине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev held meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan in Tianjin

