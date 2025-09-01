Tiencində Prezident İlham Əliyev türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 07:11
Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidmətinə istinadən xəbər verir.
