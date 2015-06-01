В Тегеране пройдет заседание рабочей группы прикаспийских стран

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Тегеране состоится встреча заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Согласно информации, специальная рабочая группа на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, России и Ирана, продолжит обсуждение по определению правового статуса Каспия.

Это 40-е заседание специальной рабочей группы по Каспийскому морю.

Отметим, что 39-е заседание рабочей группы прошло в Баку 4-5 марта.