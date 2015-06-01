Игорь Братчиков: Соглашение о правовом статусе Каспия подготовят к саммиту

Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ "Текст Конвенции по правовому статусу Каспия будет представлен на следующей встрече глав прикаспийских государств в Казахстане, которая пройдет в следующем году".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в Тегеране специальный представитель президента России по вопросам Каспийского моря Игорь Братчиков.

"На основании принципов, предложенных президентами (прикаспийских государств) в Астрахани, страны смогут подготовить документ до предстоящей встречи глав государств", - заявил спецпредставитель президента РФ, принявший участие в прошедшем в Тегеране 40-м заседании специальной рабочей группы по правовому статусу Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел.

Он также отметил, что в ходе нынешней сессии были достигнуты хорошие результаты, и представителям удалось "сделать очень важные шаги".

В заседании приняли участие представители пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, - которые обсудили проблемы, связанные с заключением Конвенции, которая, помимо правового статуса, определит также территориальные права прибрежных государств.