Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В Тбилиси проходит встреча премьеров Азербайджана и Грузии

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:20
    В Тбилиси проходит встреча премьеров Азербайджана и Грузии

    В Тбилиси проходит встреча премьер-министров Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в здание правительства в Тбилиси.

    Его встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Затем началась встреча премьеров в формате один на один.

    Али Асадов Ираклий Кобахидзе
    Фото
    Видео
    Əli Əsədov Tbilisidə İrakli Kobaxidze ilə görüşüb - YENİLƏNİB
    Фото
    Azerbaijani, Georgian PMs hold closed-door meeting in Tbilisi

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей