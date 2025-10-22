В Тбилиси проходит встреча премьеров Азербайджана и Грузии
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:20
В Тбилиси проходит встреча премьер-министров Азербайджана и Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в здание правительства в Тбилиси.
Его встретил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Затем началась встреча премьеров в формате один на один.
