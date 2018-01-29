В Тбилиси азербайджанские студенты провели акцию в поддержку Турции

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Тбилиси. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня группа азербайджанских студентов провела акцию у посольства Турции в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, учащиеся в различных университетах Грузии азербайджанские студенты озвучили лозунги в поддержку Турции.

Студенты с флагами Азербайджана и Турции в руках заявили, что поддерживают антитеррористическую операцию Турции под названием "Оливковая ветвь" в приграничном сирийском регионе Африн, выразили солидарность с братским турецким народом. В акции прозвучали лозунги "Тюрок опора для тюрка, тюрки всегда начеку", "Шехиды не умирают", "Мы один народ, два государства" и др. Студенты призвали все демократические силы и государства поддержать Турцию в борьбе с терроризмом.

Акция прошла мирно, никаких столкновений не зарегистрировано.