В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся торжественный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали председатель группы дружбы Таджикистан–Азербайджан в парламенте Гейрат Азиззода, представители иностранных дипломатических миссий, члены азербайджанской диаспоры, студенты и другие приглашенные гости.

В своем выступлении посол Алимирзамин Аскеров отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила свыше свои земли от 30-летней оккупации за 44 дня боевых действий.

Он также рассказал о проблеме минной опасности и жертвах подрывов, о реализации программы "Великое возвращение", масштабных восстановительных работах и прогрессе Азербайджана в сфере градостроительства.

В завершение мероприятия были показаны видеоролики о Дне Победы и Азербайджане, организована фотовыставка, а также презентация книг и журналов о культуре страны. Гостям предложили национальные блюда и азербайджанские сладости.