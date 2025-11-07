Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 13:45
    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся торжественный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали председатель группы дружбы Таджикистан–Азербайджан в парламенте Гейрат Азиззода, представители иностранных дипломатических миссий, члены азербайджанской диаспоры, студенты и другие приглашенные гости.

    В своем выступлении посол Алимирзамин Аскеров отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила свыше свои земли от 30-летней оккупации за 44 дня боевых действий.

    Он также рассказал о проблеме минной опасности и жертвах подрывов, о реализации программы "Великое возвращение", масштабных восстановительных работах и прогрессе Азербайджана в сфере градостроительства.

    В завершение мероприятия были показаны видеоролики о Дне Победы и Азербайджане, организована фотовыставка, а также презентация книг и журналов о культуре страны. Гостям предложили национальные блюда и азербайджанские сладости.

    Azerbaijan's embassy in Tajikistan hosts event marking Victory Day

    Лента новостей