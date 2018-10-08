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    В Страсбурге сегодня начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Страсбурге сегодня начинает работу  осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report, в ходе сессии состоятся обсуждения по  вопросам радикализации мигрантов и диаспорских общин в Европе. Азербайджанский депутат Сахиба Гафарова представит доклад на эту тему.

    Также участники сессии ПАСЕ обсудят обращение с палестинским меньшинством в израильской системе правосудия, выполнение Сербией своих обязательств и оценят сотрудничество Совета Европы с механизмами Организации Объединенных Наций в области прав человека.

    Состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека в отношении Албании, Норвегии и Турции.

    Сессия завершит работу 12 октября. 

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