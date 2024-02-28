О нас

В Страсбурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

В Страсбурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида  Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!" организовало в Страсбурге памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 10:08
В Страсбурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!" организовало в Страсбурге памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители дипмиссий при Совете Европы, академических кругов Страсбурга и местной общественности, а также азербайджанской диаспоры.

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов проинформировал присутствующих о Ходжалинском геноциде и его жертвах, подчеркнув важное значение международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!".

Затем лауреаты различных престижных международных конкурсов - заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова и талантливая молодая пианистка Назханым Дадашева исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоStrasburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

Другие новости из категории

Призыв Справедливость для Ходжалы в столицах Мексики, Колумбии и Перу
ФотоПризыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Мексики, Колумбии и Перу
28 февраля 2024 г. 06:07
В Париже отметили День памяти жертв Ходжалы
ФотоВ Париже отметили День памяти жертв Ходжалы
28 февраля 2024 г. 04:53
Госдеп не стал комментировать берлинскую встречу представителей Баку и Еревана
Госдеп не стал комментировать берлинскую встречу представителей Баку и Еревана
28 февраля 2024 г. 03:22
В ООН в качестве официального документа распространено письмо связи с геноцидом Ходжалы
ФотоВ ООН в качестве официального документа распространено письмо связи с геноцидом Ходжалы
28 февраля 2024 г. 01:57
В Пакистане состоялась выставка Ичеришехер
ФотоВ Пакистане состоялась выставка "Ичеришехер"
27 февраля 2024 г. 22:45
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева
Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:27
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию
27 февраля 2024 г. 18:19
Официальный Баку: Заявление МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте совершенно необоснованно
Официальный Баку: Заявление МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте совершенно необоснованно
27 февраля 2024 г. 17:27
Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку
Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку
27 февраля 2024 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi