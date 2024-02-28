В Страсбурге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!" организовало в Страсбурге памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!" организовало в Страсбурге памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители дипмиссий при Совете Европы, академических кругов Страсбурга и местной общественности, а также азербайджанской диаспоры.

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов проинформировал присутствующих о Ходжалинском геноциде и его жертвах, подчеркнув важное значение международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!".

Затем лауреаты различных престижных международных конкурсов - заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова и талантливая молодая пианистка Назханым Дадашева исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов.