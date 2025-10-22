В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь".

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимает участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Церемония открытия форума состоится в 10:00 в Тбилисском театре оперы и балета и продлится до 11:00.

В рамках форума планируется обсуждение вопросов, связанных с региональным сотрудничеством, расширением транспортно-логистических возможностей вдоль Среднего коридора, а также укреплением торгово-экономических связей.

После церемонии открытия планируется встреча премьер-министра Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, после чего грузинский премьер даст официальный обед в честь премьер-министра Азербайджана.