    В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь"

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 09:54
    В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь".

    Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимает участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Церемония открытия форума состоится в 10:00 в Тбилисском театре оперы и балета и продлится до 11:00.

    В рамках форума планируется обсуждение вопросов, связанных с региональным сотрудничеством, расширением транспортно-логистических возможностей вдоль Среднего коридора, а также укреплением торгово-экономических связей.

    После церемонии открытия планируется встреча премьер-министра Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, после чего грузинский премьер даст официальный обед в честь премьер-министра Азербайджана.

