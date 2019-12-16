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В Стамбуле установили памятник Бехбуд хану Джаванширу

В Стамбуле установили памятник Бехбуд хану Джаванширу

В Стамбуле установили памятник министру внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Бехбуд-хану Джаванширу.

Как сообщает турецкое бюро Report, памятник возведен недалеко от Таксима при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле, содействии стамбульской мэрии и муниципалитета на территории, где был убит государственный деятель.  

Официальная церемония открытия состоится 18 декабря.   

18 июля 1921 года Б.Джаваншира застрелил член террористической организации "Дашнакцутюн" Мисак Торлакян перед стамбульским отелем "Pera Palas", где он оставался. 

Вусаля Аббасова 


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