В Стамбуле стартовала международная конференция "Деколонизация: Новый ренессанс"

В Стамбуле стартовала международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс".

В Стамбуле стартовала международная конференция на тему "Деколонизация: Новый ренессанс".

Как сообщает турецкое бюро Report, конференция организована по инициативе Бакинской инициативной группы.

Основная цель мероприятия - донести до мировой общественности голоса регионов, пострадавших от колониализма.

В конференции принимают участие около 50 делегатов из 13 стран и 4 международных организаций.

Представители движений за независимость Карибских островов, Южной Америки, французских колоний в Тихом и Индийском океане – Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы, а также всех других заинтересованных сторон представят всему миру факты о последствиях колониальной политики Франции.

На панелях будут обсуждаться искусственные правовые барьеры, созданные французским правительством, а также вопросы границ, безопасности и обороны, использования национальных ресурсов и собственности, международное признание (права человека и справедливость), гражданство, национальность, законы и порядки, а также экономические реформы.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

До сегодняшнего дня БИГ провел шесть международных конференций, посвященных теме деколонизации.