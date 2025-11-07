В Стамбуле состоялся форум азербайджанско-турецкой молодежи "5 лет Победы"

6 ноября в Стамбуле прошел форум азербайджано-турецкой молодежи "5 лет Победы", организованный Фондом молодежи Азербайджана совместно с Турецким молодежным фондом (TÜGVA).

Как сообщает Report, цель форума - популяризация исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне среди молодежи, а также укрепление дружбы и братских связей между молодежью Азербайджана и Турции.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев и председатель TÜGVA Ибрагим Бешинджи отметили, что историческая Победа - повод для гордости не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира.

Гостям были представлены видеоролики о Победе, отражающие доблесть азербайджанской армии, стойкость народа и масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий.