    В Стамбуле состоялся форум азербайджанско-турецкой молодежи "5 лет Победы"

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 12:05
    В Стамбуле состоялся форум азербайджанско-турецкой молодежи 5 лет Победы

    6 ноября в Стамбуле прошел форум азербайджано-турецкой молодежи "5 лет Победы", организованный Фондом молодежи Азербайджана совместно с Турецким молодежным фондом (TÜGVA).

    Как сообщает Report, цель форума - популяризация исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне среди молодежи, а также укрепление дружбы и братских связей между молодежью Азербайджана и Турции.

    Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев и председатель TÜGVA Ибрагим Бешинджи отметили, что историческая Победа - повод для гордости не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира.

    Гостям были представлены видеоролики о Победе, отражающие доблесть азербайджанской армии, стойкость народа и масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий.

