В Стамбуле началось министерское заседание региональной платформы "3+3"

В Стамбуле началось министерское заседание региональной платформы "3+3"

В Стамбуле началось министерское заседание региональной платформы "3+3".

Как сообщает Report, Азербайджан представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Во встрече также участвуют главы МИД Турции Хакан Фидан, России Сергей Лавров, Ирана Аббас Арагчи и Армении Арарат Мирзоян.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран региона примут совместное заявление по итогам встречи и проведут двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Платформа регионального сотрудничества "3+3" была создана по инициативе президентов Азербайджана и Турции. Однако Грузия отказалась от участия в данном формате переговоров.

Первое заседание на уровне заместителей глав МИД прошло в столице России Москве в 2021 году, второе заседание на уровне министров – в 2023 году в Тегеране.