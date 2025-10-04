В США заявили о ключевой роли Азербайджана в Транскаспийском коридоре

Роль Азербайджана в функционировании Транскаспийского коридора является ключевой.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Чиновник отметил, что одним из приоритетов правительства является расширение экономических и торговых связей со странами Центральной Азии и содействие их интеграции в международный рынок, а также укрепление региональной безопасности.

"Отношения с Азербайджаном чрезвычайно важны для США. Мы стремимся продвигать функционирование Транскаспийского коридора через дипломатическую платформу "C5+1" (Центральная Азия + США). Что это значит? Страны Центральной Азии расположены далеко от глобальных рынков, и это делает их зависимыми от России. Им нужны возможности для вывода своих товаров на мировые рынки. Кроме того, ситуация усложняется тем, что они находятся между такими странами, как Ирак и Афганистан, с которыми очень трудно работать.

В частности, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а также другие страны проявили сильную естественную заинтересованность в развитии Транскаспийского коридора, и здесь роль Азербайджана является ключевой. Для следующей администрации США разработана новая стратегия, отражающая направления, по которым она может успешно работать со странами Центральной Азии и Кавказа, и по этому вопросу Каспийский политический центр (Caspian Policy Center) провел ряд встреч. В этих встречах вместе со всеми странами Центральной Азии принимал участие и Азербайджан. Несколько дней назад на мероприятии, организованном Каспийским политическим центром, высокопоставленные представители из США, Грузии, Армении, Азербайджана и всех стран Центральной Азии собрались вместе для обсуждения этого вопроса", - сказал чиновник.

Он отметил, что правительство США регулярно проводит встречи, на которых обсуждается реализация проекта Транскаспийского коридора.

"Государственный секретарь США Марко Рубио приложил большие усилия по этому вопросу. Как вы знаете, госсекретарь хочет как укрепить безопасность США, так и сделать ее более процветающей. Один из способов сделать это – помочь нашим друзьям из стран Центральной Азии получить доступ к миру, чтобы они могли торговать с нами и другими странами. Я думаю, что большая часть лучших инициатив и процессов соглашений осуществляется через Транскаспийский коридор, и это также коридор для воздушного транспорта.

К примеру, во время конфликта между Израилем и Ираном воздушное пространство надо значительным числом государств было закрыто, и весь воздушный трафик должен был проходить через страны Транскаспийского коридора. Это очень важный для мировой экономики маршрут, и США придают большое значение продолжению работы над ним", – подчеркнул представитель американской администрации.