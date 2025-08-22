В СНГ предложили создать единый центр по борьбе с преступностью

Исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров СНГ Юрий Жданов предложил создать единый центр по борьбе с преступностью в рамках Содружества.

Как сообщает Report, с таким предложением Жданов выступил на международной конференции " Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана" в Лачыне.

По его словам, в современную эпоху наиболее актуальными вызовами как перед обществом, так и перед органами прокуратуры являются незаконный оборот наркотиков, контрабанда, нарушения прав собственности. Прокуратура находится на передовой линии в борьбе с этими опасными проявлениями.

Жданов также подчеркнул важность совместной борьбы с киберпреступлениями. "Необходимо всем объединить усилия для обмена успешным опытом и информацией в борьбе с киберпреступностью, а также для взаимного повышения квалификации прокуроров стран СНГ", - добавил он.