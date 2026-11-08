Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Шуше проходит встреча президентов Азербайджана и Турции "один на один"

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 14:54
    В Шуше проходит встреча президентов Азербайджана и Турции один на один

    В Шуше проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в формате "один на один".

    Об этом передает корреспондент Report из Карабаха.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Şuşada Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib
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    Aliyev and Erdoğan hold one-on-one meeting in Shusha
    44 filmi
    44 filmi

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