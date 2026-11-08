İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şuşada Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:52
    Şuşada Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib

    Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşü keçirilib.

    Məlumatı "Report"un Qarabağa ezam olunan müxbiri verib.

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa 8 Noyabr - Zəfər Günü
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    Aliyev and Erdoğan hold one-on-one meeting in Shusha
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