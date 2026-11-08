В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции

В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

Президенты сделали официальное фото.