Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 14:37
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

    Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

    Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    Президенты сделали официальное фото.

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции

    Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Карабах
    Фото
    Видео
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
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