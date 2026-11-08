İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:35
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib

    Şuşada noyabrın 8-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan müxbirinin xəbərinə əsasən, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı qarşıladı.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkiyə Prezidentinə raport verdi.

    Türkiyənin və Azərbaycanın Dövlət himnləri səsləndi.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçdi.

    Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana, Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu.

    Prezidentlər rəsmi foto çəkdirdilər.

    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
    Şuşada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib
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    Video
    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Турции
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    Official welcome ceremony held for Erdoğan in Shusha
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