В Шуше отметят 30-летие сотрудничества Азербайджана и ООН

Сегодня в Шуше состоится мероприятие, посвященное 30-летию установлению сотрудничества Азербайджана и ООН.

Сегодня в Шуше состоится мероприятие, посвященное 30-летию установления сотрудничества Азербайджана и ООН.

Как сообщает Report, в нем примут участие высокопоставленные официальные лица Азербайджана, резидент-координатор ООН в стране, руководители агентств ООН в Азербайджане.

Основная цель встречи – создать благоприятную площадку для обзора пути партнерства Азербайджана и ООН к Целям устойчивого развития, обсудить новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

"Мы летим в аэропорт Физули самолетом под названием Ханкенди, чтобы посетить Шушу вместе с семьей ООН, аккредитованной в Азербайджане. 30-летие вступления Азербайджана в ООН будет отмечаться в Шуше совместно с институтами ООН. Флаг ООН будет развеваться в освобожденной Шуше!", - об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.