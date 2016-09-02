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    В штаб-квартире СНГ в Минске обсудят опыт Азербайджана по борьбе с терроризмом

    В Минске состоится 26-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Минске состоится 26-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, участники заседания обсудят опыт работы по борьбе с терроризмом в Азербайджане, надзору за расследованием преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности в Армении, борьбе с экономической преступностью в Беларуси и др.

    На заседании будет избран председатель Совета на следующий срок и намечены дата и место проведения очередного заседания.

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