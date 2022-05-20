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В Шамахы прошло мероприятие в рамках Года дружбы Азербайджана и Японии

В Шамахы прошло мероприятие в рамках Года дружбы Азербайджана и Японии Посольство Японии провело очередное мероприятие в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы 2022", приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.
Внешняя политика
20 мая 2022 г. 12:53
В Шамахы прошло мероприятие в рамках Года дружбы Азербайджана и Японии

Посольство Японии провело очередное мероприятие в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы 2022", приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, при совместном сотрудничестве посольства Японии и японской компании Hitachi Hightech в Шамахы в средней школе № 2 им. Э.Гусейнова состоялся урок на тему "Поддержка естественнонаучного образования".

В мероприятии приняли участие посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, заместитель заведующего отделом международного сотрудничества Министерства образования Севиндж Гасымова, начальник Горно-ширванского регионального управления образования Ровшан Алиев и др.

В ходе мероприятия учащимся были предоставлены различные изображения, сделанные с помощью электронного микроскопа компании Hitachi Hightech, и познавательная информация по биологии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda “Yaponiya-Azərbaycan Dostluq İli” çərçivəsində tədbir keçirilib

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