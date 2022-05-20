В Шамахы прошло мероприятие в рамках Года дружбы Азербайджана и Японии

Посольство Японии провело очередное мероприятие в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы 2022", приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

Посольство Японии провело очередное мероприятие в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы 2022", приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, при совместном сотрудничестве посольства Японии и японской компании Hitachi Hightech в Шамахы в средней школе № 2 им. Э.Гусейнова состоялся урок на тему "Поддержка естественнонаучного образования".

В мероприятии приняли участие посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, заместитель заведующего отделом международного сотрудничества Министерства образования Севиндж Гасымова, начальник Горно-ширванского регионального управления образования Ровшан Алиев и др.

В ходе мероприятия учащимся были предоставлены различные изображения, сделанные с помощью электронного микроскопа компании Hitachi Hightech, и познавательная информация по биологии.