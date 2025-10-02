В Румынии прошла презентация посвященного Азербайджану спецвыпуска журнала Polis

1 октября в Университете имени Петре Андрея в городе Яссы состоялась презентация посвященного Азербайджану специального выпуска научного журнала Polis об истории, культуре и политике.

Как сообщает Report, вначале было представлено видеообращение президента Сената Парламента Румынии Мирча Абрудеана к участникам мероприятия.

Он поздравил с выпуском специального номера журнала, отметив, что благодаря своему стратегическому расположению между Европой и Азией, энергетическим ресурсам и роли в архитектуре региональной безопасности, в условиях современных динамично меняющихся глобальных процессов Азербайджан является ключевой страной в регионе.

Он также отметил, что, помимо академического значения, журнал предоставляет студентам, исследователям и читателям уникальную возможность познакомиться с особенностями данного региона.

Кроме этого, к участникам мероприятия было адресовано видеообращение сенатора, председателя комитета прессы и культуры в Сенате Румынии, а также члена межпарламенской группы дружбы Румыния-Азербайджан Кристиана-Августина Никулеску-Цигырлаша.

В своем обращении сенатор коснулся своего официального визита в Карабахский регион Азербайджана в августе этого года, где, как он отметил, почувствовал душу Азербайджана.

Он подчеркнул растущее влияние и ведущую роль Азербайджана в регионе, и выразил уверенность в том, что отношения между нашей страной и Румынией будут играть роль экономического моста между Азией и Европой.

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов в своем выступлении отметил, что в специальном выпуске журнала, посвященном Азербайджану, были опубликованы статьи молодых азербайджанских аспирантов на различные актуальные темы, связанные с нашей страной.

Посол выразил благодарность руководству университета и сотрудникам, работавшим над журналом, пригласив их к сотрудничеству с азербайджанскими вузами, в частности, с Карабахским университетом.

Профессор университета и исполнительный директор журнала Polis Сабин Драгулин в своем выступлении отметил, что журнал способствует межкультурному диалогу. Он подчеркнул, что статьи в научном журнале, посвященные различным аспектам политики, истории и культуры Азербайджана, имеют большое значение для румынских читателей, в том числе исследователей, интересующихся регионом.

Отметим, что журнал Polis является одним из ведущих научных изданий Румынии, индексируемых на международных научных платформах.