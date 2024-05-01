В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу проходит Бакинская встреча религиозных лидеров

В столице Азербайджана проходит Бакинская встреча религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

В столице Азербайджана проходит Бакинская встреча религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие религиозные лидеры из более чем 30 стран мира.

На встрече выступят председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Бакинская встреча продолжит свою работу пленарной сессией на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога". Организаторами сессии являются Управление мусульман Кавказа, Альянс цивилизаций ООН и ИСЕСКО.

1 мая в Бакинском Конгресс-центре начал работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности".

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В нем принимают участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира.

Государственные деятели высокого уровня, руководители парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты, представители различных этнических, языковых и культурных групп собрались в Баку, чтобы посредством конструктивного диалога внести вклад в продвижение мира и глобальной безопасности.