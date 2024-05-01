О нас

В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу проходит Бакинская встреча религиозных лидеров

В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу проходит Бакинская встреча религиозных лидеров В столице Азербайджана проходит Бакинская встреча религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 14:08
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу проходит Бакинская встреча религиозных лидеров

В столице Азербайджана проходит Бакинская встреча религиозных лидеров в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие религиозные лидеры из более чем 30 стран мира.

На встрече выступят председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Бакинская встреча продолжит свою работу пленарной сессией на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога". Организаторами сессии являются Управление мусульман Кавказа, Альянс цивилизаций ООН и ИСЕСКО.

1 мая в Бакинском Конгресс-центре начал работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности".

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В нем принимают участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира.

Государственные деятели высокого уровня, руководители парламентов, религиозные лидеры, ученые, журналисты, представители различных этнических, языковых и культурных групп собрались в Баку, чтобы посредством конструктивного диалога внести вклад в продвижение мира и глобальной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda dünya dini liderlərinin görüşü keçirilir

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22
Президент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
26 апреля 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi