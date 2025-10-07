В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"

В рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) подписано решение об инициировании формата "ОТГ+".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Кроме того, по итогам мероприятия лидерами стран-участниц подписаны несколько ключевых документов, включая Габалинскую декларацию Организации тюркских государств и решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ.