    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 16:32
    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата ОТГ+

    В рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) подписано решение об инициировании формата "ОТГ+".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    Кроме того, по итогам мероприятия лидерами стран-участниц подписаны несколько ключевых документов, включая Габалинскую декларацию Организации тюркских государств и решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ.

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb
    Decision to launch OTS+ format signed at OTS Summit

