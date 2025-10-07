В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 16:32
В рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) подписано решение об инициировании формата "ОТГ+".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Кроме того, по итогам мероприятия лидерами стран-участниц подписаны несколько ключевых документов, включая Габалинскую декларацию Организации тюркских государств и решение об укреплении Международной организации ТЮРКСОЙ.
Последние новости
17:09
Эксперт: Фиксированный курс маната создает стабильность для текстильного производстваПромышленность
17:08
Фото
Видео
МВД усилил меры безопасности в период III Игр СНГПроисшествия
17:04
Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчениемДругие страны
16:57
В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном сектореМилли Меджлис
16:56
В Мадриде рухнуло здание, пострадали восемь человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:53
Самед Баширли: Правительство Азербайджана одобрило 6 стратегических проектов ГЧПБизнес
16:50
Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактораДругие страны
16:46
Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножомДругие страны
16:43