    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 16:37
    TDT+ formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci sammiti çərçivəsində "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, tədbirin yekununda iştirakçı ölkələrin liderləri Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələ Bəyannaməsi və TÜRKSOY Beynəlxalq Təşkilatının gücləndirilməsi haqqında qərar da daxil olmaqla bir neçə əsas sənədi imzalayıblar.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı TDT+ 12-ci Zirvə Görüşü
    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"
    Decision to launch OTS+ format signed at OTS Summit

