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    МИД: В прошлом году в двух странах были открыты посольства Азербайджана, а в одном городе - почетное консульство

    Об этом говорится в посвященном итогам 2016 года отчете министерства иностранных дел Азербайджана

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в двух странах были открыты посольства Азербайджана, а в одном городе – почетное консульство.

    Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном итогам 2016 года отчете министерства иностранных дел Азербайджана.

    Как отметили в МИД, открыты посольства Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике и Республике Ирак, а в австралийском городе Перт - почетное консульство.

    Кроме того, посол Азербайджанской Республики в Федеральной Демократической Республике Эфиопия аккредитован в Республику Джибути, Республику Кения и отдел ООН в Найроби, а посол Азербайджанской Республики в Малайзии – в Королевство Таиланд. 

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