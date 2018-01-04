Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан передал Турции 11 лиц, обвиняемых в различных преступлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило Главное управление безопасности МВД Турции.

Сообщается, что в 2017 году из 32 стран в Турцию экстрадированы 108 человек. На первом месте в списке Германия. В течение года эта страна передала Турции 17 человек, обвиняемых в различных преступлениях.

В 2017 году из Грузии в Турцию экстрадированы 13 человек, Азербайджана - 11, Турецкой Республики Северный Кипр - 10, Болгарии, Румынии, Саудовской Аравии и Украины - по 4 человека. Впервые в прошлом году официальной Анкаре подозреваемых передали Перу, Косово, Монтенегро, Мьянма, Таиланд, Малайзия и Китай.

Как отметили из Главного управления безопасности МВД, в 2017 году Турция экстрадировала 21 подозреваемого в их страны.

По информации, официальная Анкара экстрадировала в Азербайджан и Испанию по 3 человека, Таджикистан, Англию и Швецию - по 2 человека, Болгарию, Казахстан, Францию, Марокко, Македонию, Парагвай, Австрию, Германию и Сербию - по 1 подозреваемому.