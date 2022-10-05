В Праге пройдет четырехсторонняя встреча Алиев-Пашинян-Макрон-Мишель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится в Праге не только с президентом Турции Эрдоганом, но и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится в Праге не только с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сам Пашинян сообщил в ходе правительственного часа в парламенте.

"Я еду в Прагу, где я приму участие в саммите Европейского политического сообщества. Будет четырехсторонняя встреча с участием президентов Азербайджана, Франции, Европейского совета. Также намечается встреча с президентом Турции, о такой возможности мы заявляли", - сказал Пашинян.

Отметим, что ранее турецкая газета Sabah написала о том, что президент Турции встретится с премьером Армении в Праге 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.