    В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2025
    • 01:07
    В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник

    Физули Меджидли назначен новым советником посольства Азербайджана в Турции.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на дипмиссию.

    Соответствующая информация также отражена в разделе сведений о составе азербайджанского посольства в Анкаре на официальном сайте МИД.

    Напомним, что Ф. Меджидли до этого был вице-президентом Международной тюркской академии.

    Лента новостей