В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник
Внешняя политика
- 04 октября, 2025
- 01:07
Физули Меджидли назначен новым советником посольства Азербайджана в Турции.
Об этом Report сообщает со ссылкой на дипмиссию.
Соответствующая информация также отражена в разделе сведений о составе азербайджанского посольства в Анкаре на официальном сайте МИД.
Напомним, что Ф. Меджидли до этого был вице-президентом Международной тюркской академии.
