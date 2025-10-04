В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник

Физули Меджидли назначен новым советником посольства Азербайджана в Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на дипмиссию.

Соответствующая информация также отражена в разделе сведений о составе азербайджанского посольства в Анкаре на официальном сайте МИД.

Напомним, что Ф. Меджидли до этого был вице-президентом Международной тюркской академии.