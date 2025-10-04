Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə yeni müşavir təyin edilib
Xarici siyasət
- 04 oktyabr, 2025
- 00:50
Füzuli Məcidli Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinə yeni müşavir təyin edilib.
Bu barədə "Report" diplomatik nümayəndəliyə istinadən xəbər verir.
Həmçinin bu, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin heyəti barədə yerləşdirilən məlumat bölməsində də öz əksini tapıb.
Xatırladaq ki, F.Məcidli Beynəlxalq Türk Akademiyasının vitse-prezidenti olub.
