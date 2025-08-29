В посольстве Турции организован прием по случаю 30 августа - Дня Победы
Внешняя политика
- 29 августа, 2025
- 19:49
В посольстве Турции в Азербайджане был организован официальный прием по случаю 30 августа - Дня Победы Турции.
Как сообщает Report, в приеме в качестве почетного гостя принял участие первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев.
Кроме того, среди гостей присутствовали официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, послы других стран в Азербайджане, представители турецких компаний в Азербайджане.
Мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Турции. Затем минутой молчания была почтена память азербайджанских и турецких шехидов.
Фото: Заур Мустафаев
Последние новости
23:09
В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожарВ регионе
22:43
Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасностиДругие страны
22:38
В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистовДругие страны
22:19
Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и СШАВнешняя политика
21:59
Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и СШАВнешняя политика
21:54
Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и СШАВнешняя политика
21:34
Фото
Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силуВнутренняя политика
21:32
Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ВашингтонеВнешняя политика
21:23