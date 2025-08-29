В посольстве Турции организован прием по случаю 30 августа - Дня Победы

В посольстве Турции в Азербайджане был организован официальный прием по случаю 30 августа - Дня Победы Турции.

Как сообщает Report, в приеме в качестве почетного гостя принял участие первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев.

Кроме того, среди гостей присутствовали официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, послы других стран в Азербайджане, представители турецких компаний в Азербайджане.

Мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Турции. Затем минутой молчания была почтена память азербайджанских и турецких шехидов.

Фото: Заур Мустафаев