Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB
- 29 avqust, 2025
- 21:57
Avqustun 29-da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin Zəfər bayramı və Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın və Türkiyənin Dövlət himnləri səsləndirilib.
Daha sonra Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 30 Avqust - Zəfər bayramı münasibətilə təbrik məktubunu oxuyub.
Səfir türk xalqının və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə 1922-ci il avqustun 30-da tarixi Zəfər qazandığını qeyd edərək ölkəsinin 103 il bundan əvvəl başlatdığı mübarizənin uğurla başa çatdığını vurğulayıb.
O bildirib ki, həm avqustun 30-u, həm də noyabrın 8-i müstəqilliyimiz uğrunda mübarizənin şərəfli qələbələrlə taclandığı günlərdir: "Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əsas götürülməsinə yönəlmiş son nailiyyətləri alqışlayırıq. Cənubi Qafqazda sülh və firavanlıq üçün tarixi fürsət yaranıb".
Birol Akgün qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı bütün səyləri dəstəkləyəcək. O bildirib ki, ölkəsi sülh və sabitlik naminə təşəbbüskar mövqelərini qoruyaraq səylərini davam etdirir.
Səfir Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş sülh razılaşmalarını yüksək qiymətləndirərək alqışladıqlarını vurğulayıb. Əlavə edib ki, Vətən müharibəsinin Ali Baş Komandanı, qəhrəman Azərbaycan Ordusunun hər bir əsgəri və bu böyük Qələbənin qazanılmasında payı olan xalqımızın igid övladları daim hörmət və ehtiramla yad edilməlidir.
Müdafiə nazirinin birinci müavini - Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev bildirib ki, Türkiyənin Qurtuluş savaşında qazandığı Zəfər qardaş ölkənin zəngin tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir.
Baş qərargah rəisi diqqətə çatdırıb ki, hazırda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. "Əlaqələrimizin bu səviyyəyə çatmasında Azərbaycanın və Türkiyənin prezidentlərinin müstəsna rolu var. Ölkələrimiz arasında olan tarixi, dini, iqtisadi, mədəni və digər əlaqələr hərbi sahədə əməkdaşlığımızın inkişafı üçün yeni imkanlar açır", - deyə general-polkovnik vurğulayıb.
"Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı, Ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlunun yaxın günlərdə ölkəmizə nəzərdə tutulan səfəri ordularımız arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Azərbaycan Ordusunun Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülüb. Bu proses bu gün də davam etdirilir. Cari il ərzində ümumilikdə 30-dək hərbi təlim keçiriləcək. Eyni zamanda, 70-dən artıq konfrans, kurs, məşq və seminar təşkil olunub. İlin sonunadək bu tədbirlərin sayının artırılması və miqyasının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur", - deyə K.Vəliyev əlavə edib.
Rəsmi qəbulda dövlət və hökumət nümayəndələri, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, hərbi attaşelər, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
