    В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 15:02
    В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялась памятная церемония, посвященная 22-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, на мероприятии посол Азербайджана Алимирзамин Аскеров подробно рассказал об исключительных заслугах Гейдара Алиева в создании и укреплении современной азербайджанской государственности.

    Также отмечено, что мудрое государственное наследие Великого лидера Гейдара Алиева сегодня успешно реализуется его достойным преемником, президентом Ильхамом Алиевым.

    В ходе мероприятия обсуждена историческая победа Азербайджана в Отечественной войне как результат сильной политической воли, решительного руководства и победоносного командования главы государства.

    В рамках мероприятия также был показан документальный фильм, отражающий жизнь и политическую деятельность Гейдара Алиева.

