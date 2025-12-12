В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 15:02
В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялась памятная церемония, посвященная 22-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, на мероприятии посол Азербайджана Алимирзамин Аскеров подробно рассказал об исключительных заслугах Гейдара Алиева в создании и укреплении современной азербайджанской государственности.
Также отмечено, что мудрое государственное наследие Великого лидера Гейдара Алиева сегодня успешно реализуется его достойным преемником, президентом Ильхамом Алиевым.
В ходе мероприятия обсуждена историческая победа Азербайджана в Отечественной войне как результат сильной политической воли, решительного руководства и победоносного командования главы государства.
В рамках мероприятия также был показан документальный фильм, отражающий жизнь и политическую деятельность Гейдара Алиева.