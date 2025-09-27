Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В посольстве Азербайджана в Румынии состоялось мероприятие в связи с Днем памяти

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 20:58
    В посольстве Азербайджана в Румынии состоялось мероприятие в связи с Днем памяти

    В посольстве Азербайджана в Румынии прошло мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню Памяти.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал азербайджанский посол в Бухаресте Гудси Османов.

    Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие представители общественности из Румынии и Азербайджана.

    посольство Азербайджана Румыния День памяти
    Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Последние новости

    21:22

    Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от "Антифы"

    Другие страны
    21:06

    Лавров: Евроатлантическая модель безопасности бесперспективна

    В регионе
    20:58

    В посольстве Азербайджана в Румынии состоялось мероприятие в связи с Днем памяти

    Внешняя политика
    20:50

    Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    20:46

    Глава МИД РФ пригрозил Западу "решительным отпором"

    В регионе
    20:39

    В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек

    Другие страны
    20:36

    СМИ: Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа

    Другие страны
    20:30

    Ла Лига: "Реал" разгромно проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

    Футбол
    20:24

    Глава МИД Судана: Мы очень рады миру между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей