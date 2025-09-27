В посольстве Азербайджана в Румынии состоялось мероприятие в связи с Днем памяти
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 20:58
В посольстве Азербайджана в Румынии прошло мероприятие, посвященное 27 Сентября - Дню Памяти.
Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал азербайджанский посол в Бухаресте Гудси Османов.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
В мероприятии приняли участие представители общественности из Румынии и Азербайджана.
