Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 20:17
Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində 27 sentyabr - Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanov "X"də yazıb.
Qeyd olunub ki, tədbir iştirakçıları Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Tədbirdə Rumıniya və Azərbaycandan olan ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib, çıxışlar olub.
Son xəbərlər
21:15
Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdirRegion
21:06
Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlarDigər ölkələr
21:01
Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyibRegion
21:01
Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölübDigər ölkələr
20:58
Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edibFutbol
20:50
La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edibFutbol
20:47
KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edirDigər ölkələr
20:28
Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirirRegion
20:21