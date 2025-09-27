İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:17
    Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində 27 sentyabr - Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanov "X"də yazıb.

    Qeyd olunub ki, tədbir iştirakçıları Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

    Tədbirdə Rumıniya və Azərbaycandan olan ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib, çıxışlar olub.

    Anım günü Azərbaycan Rumıniya
