В посольстве Азербайджана в Бельгии отметили День Победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и при Европейском Союзе торжественно отметили 8 ноября - День Победы Азербайджана.

Как передает европейское бюро Report, в начале мероприятия глава дипломатического представительства Вагиф Садыхов выразил глубокие соболезнования Турции в связи с крушением самолета с турецкими военнослужащими на борту.

Садыхов рассказал о многолетних переговорах, в ходе которых стало ясно, что Армения не собирается добровольно освобождать оккупированные территории Азербайджана. "К 2020 году стало очевидно, что десятилетия переговоров не принесли ощутимых результатов. Правительство Армении не намеревалось выводить войска с наших земель", - подчеркнул посол.

Он отметил, что за 44 исторических дня вооруженные силы Азербайджана восстановили территориальную целостность страны, историческую справедливость, международное право и национальное достоинство. "Поэтому сегодня, в пятую годовщину этой Великой победы, для меня большая честь, не как для посла, а как для гражданина моей страны и отца, выразить глубокую благодарность храбрым офицерам, которые находятся здесь, за их мужество и за все, что они сделали для восстановления нашего достоинства, территориальной целостности и суверенитета. Благодарю вас", - сказал дипломат.

Также перед собравшимися выступил постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде. Он подчеркнул значение победы и освобождения суверенных территорий, отметив, что страна вступила в новую эру после парафирования мирного договора с Арменией в августе этого года. По словам Гусейнзаде, это создает благоприятные условия для раскрытия нереализованного потенциала Азербайджана и укрепления сотрудничества с НАТО в рамках программы партнерства.