İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Belçikada Zəfər Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 04:15
    Belçikada Zəfər Günü qeyd olunub

    Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburq Böyük Hersoqluğundakı səfirliyi, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyi 8 Noyabr - Zəfər Gününün 5-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirib.

    "Report"un Avropa bürosunun xəbərinə görə, tədbirin əvvəlində diplomatik nümayəndəliyin rəhbəri Vaqif Sadıqov göyərtəsində türk hərbçilərinin olduğu təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar Türkiyəyə dərin hüznlə başsağlığı verib.

    Diplomat bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini könüllü olaraq azad etmək niyyətində olmayıb: "2020-ci ilə qədər məlum olub ki, onilliklər ərzində aparılan danışıqlar heç bir real nəticə verməyib. Ermənistan hökumətinin qoşunlarını bizim torpaqlardan çıxarmaq niyyəti yox idi".

    O qeyd edib ki, tarixi 44 gündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkənin ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ, milli ləyaqəti bərpa edib:

    "Ona görə də bu gün, bu böyük Qələbənin beşinci ildönümündə bir səfir kimi deyil, ölkəmin vətəndaşı və bir ata kimi burada olan igid zabitlərə göstərdikləri şücaətə, ləyaqətimizin, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpası üçün etdikləri hər şeyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək mənim üçün böyük şərəfdir. Təşəkkür edirəm".

    Tədbirdə Azərbaycanın NATO yanında daimi nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə də çıxış edib. O, qələbənin və ərazi suverenliyimizin təmin edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, cari ilin avqust ayında Ermənistanla sülh müqaviləsinin paraflanmasından sonra ölkənin yeni dövrə qədəm qoyduğunu qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu, Azərbaycanın istifadə olunmamış potensialının üzə çıxarılması və tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində NATO ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.

    Son xəbərlər

    04:15
    Foto

    Belçikada Zəfər Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    03:30
    Video

    Özgür Feyiz: Təyyarə qəzasına səbəblərdən biri də pərvanənin qopması ola bilər

    Region
    03:01
    Video

    Eray Güçlüer: Gürcüstanda qəzaya düşən hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq

    Region
    02:30

    Danimarka Ukraynaya 220 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayıracaq

    Digər ölkələr
    02:30
    Video

    "Haber Global" Türkiyə təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bir neçə versiya irəli sürüb

    Region
    02:01

    Yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olan hərbi təyyarə: "C-130"un qəzalarının statistikası

    Digər ölkələr
    01:33

    İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb

    Komanda
    01:04
    Foto
    Video

    Türkiyə təyyarəsinin qəzaya düşdüyü yer əhatəyə alınıb, axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir

    Region
    00:55

    Türkiyə təyyarəsinin qəzasının ilkin səbəbləri konspiroloji versiyalar üzərindən xətt çəkir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti